Weil am Rhein: Sport, Tanz und Spaß

Tanzend auf eine Zeitreise nahm die Tanzgruppe von Diana Himmelsbach das Publikum mit. Ob Hip Hop, Rock’n Roll oder Charleston – in den passenden Kostümen präsentierten die Frauen die Tanzmoden einiger Jahrzehnte.

Wochentage feiern

Als Wochentage präsentierten sich das Power Team von Petra Pfefferle. Dass der Montag nicht beliebt und der Dienstag eher farblos ist, lag nahe. Kein Wunder, diese Tage klagten und jammerten. Von Mittwoch an jedoch steigerten sich nicht nur die Aktivitäten der einzelnen Wochentage. Manchmal, so schien es, musste bis zum Donnerstag ein Termin nach dem anderen wahrgenommen werden. Der erwartete Höhepunkt des Spaßfaktor war spätestens ab Freitag unübersehbar, denn ab da war Party angesagt.

Dank an die Mitwirkenden

Vermisst wurde vom Publikum der Auftritt der Abteilung Behindertensport, der aus personellen Gründen ins Wasser gefallen war. „Im nächsten Jahr ist diese Abteilung wieder dabei“, versprach Pfefferle. Ihr Dank galt allen, die zum Gelingen der Jahresfeier beigetragen haben. Dies waren Kai Blankenstein und Lars Thomann, die im zweiten Jahr für Licht und Ton verantwortlich waren, der Bühnencrew, dem Spielmannszug an der Theke, Diana Himmelsbach für die Organisation der Tombola und den Dienst an der Bar, um nur einige zu nennen. Noch lange saßen die Gäste beisammen oder feierten an der Bar.