Schwierigkeiten bei Regen und Hitze

Die Trainingssaison 2024 im Stadion war nicht unbedingt ideal und spiegelte zum Teil auch die Klima-Problematik wider, heißt es in dem Bericht. An den Dienstag-Abenden im Frühjahr und Frühsommer regnete es immer wieder. Am 21.Mai verwandelte ein heftiges Gewitter mit Starkregen die Aschenbahn in eine „Schwimmbahn“, was die Gruppe mit Erstaunen von der Tribüne verfolgte. Gebremst wurden die sportlichen Aktivitäten auch im Sommer bei Temperaturen über 30 Grad.

Ausgleich in Gymnastikgruppen

Jetzt, in der kalten und dunklen Jahreszeit, halten sich viele Mitglieder der Abteilung in den Gymnastikgruppe des TV Weil 1884 fit. Etwa einmal im Monat treffen sie sich zu einer Kurzwanderung. Die neue Saison wird am ersten Dienstag nach Ostern 2025 beginnen.

Informationen gibt es bei Rudolf Then unter Tel. 07621/75633 oder auf der Internetseite des TV Weil, www.tvweil1884.de