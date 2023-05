Weil am Rhein Sportlich geht’s bergauf

Aus den Abteilungen

Das Frauenturnen läuft gut, hieß es. Es nehmen 19 Frauen teil, davon ist die älteste 90 Jahre alt. Altersgemischt ist die Abteilung Rückenfit. Hier kann jeder das tun, was er kann.

Fit Fun, Stepp Aerobic und Zumba sind ebenfalls gefragt. Das Mutter-und-Kind-Turnen platzt aus allen Nähten. Bis zu 30 Kinder pro Gruppe nehmen hier teil. Vier Gruppen gibt es in der Abteilung Gymnastik/Tanz. Die Wettkampfgruppe erreichte erste und zweite Plätze und qualifizierte sich für die Deutsche Meisterschaft in Bremen qualifizieren.

Kampfrichter gesucht

Für die Turnwettbewerbe werden Kampfrichter gesucht. Ob Jugendturnen Jungs, Vorschulturnen Mädchen und Jungs oder Seniorengymnastik männlich, alle Abteilungen zeigten sich zufrieden mit der Resonanz. Der Kontakt zu anderen Vereinen sei nun wieder möglich, freute man sich in der Tischtennisabteilung.

Im Volleyball kam es nach drei Jahren zum Abstieg in die zweite Liga, dennoch zeigten sich die Verantwortlichen zufrieden. Regelmäßig trainiert wird in der Laufgruppe und beim Walken. Die weiblichen Geräteturnerinnen im Alter zwischen sechs und 20 Jahren sind erfolgreich bei Wettkämpfen, Turnfesten, Leistungstests und aktuell beim Schlosspokal in Inzlingen. In dieser Abteilung gibt es ebenfalls eine Warteliste.

Kritisiert wurde der Zustand der Duschen in der Festhalle. Es sei peinlich, wenn Vereine von auswärts nach einem Wettkampf duschen wollten, und dies nur eingeschränkt möglich wäre.

Jan Bautz stellte die Kasse vor, für die die Kassenprüferin Heidi Feuchter die Entlastung bewirkte.

Ehrungen

55 Jahre ist Helmut Raith für den TV Haltingen im Einsatz. Als Leiter der Wanderabteilung führte er beispielsweise auf den Rigi, in die Via Mala und auf die Berge in der Schweiz. Zudem war er Vorsitzender und heute besucht Raith die Jubilare und überbringt Geburtstagsgrüße. Der Vorsitzende, Peter Reinacher dankte für den „nicht selbstverständlichen Einsatz“ mit einem Präsent.

Gerhard Kaufmann gehört seit 50 Jahren dem TV Haltingen an. Mit einer Urkunde und einem Präsent wurde Kaufmann geehrt. Seit 25 Jahren sind Mareike Maurer, Rene Müller, Andreas Musolt und Beate Reinacher Mitglied. Sie erhielten ebenfalls eine Urkunde und ein Präsent.

Auf einen Blick

TV Haltingen Terminvorschau:

2. Juli:

Sport- und Kindertag auf dem Geländes des FV Haltingen. 21. Mai:

Dreiländerlauf, 26. Mai:

Sportlerehrung, 6. Juli:

Sommerhock Mitglieder:

697 Kontakt:

vorstand1@tv-haltingen.com Internet:

www-tv-haltingen.com