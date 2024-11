Weil am Rhein: Sportlich und finanziell gut aufgestellt

Sportwartin Carola Knoblauch berichtete über den Verlauf des Jahres, in dessen Mittelpunkt die Teilnahme an den Rundenspielen des Badischen Tennisbunds (BTV) stand. Die TG Lonza war mit sechs Mannschaften in die Runde gestartet und erzielte insgesamt sehr gute Endplatzierungen, heißt es. Im Herbst hat sich der Verein mit zwei Mannschaften an den „Mixed-Runden“ des Verbands beteiligt.