Weil am Rhein Sportliche Wehrleute

Weil am Rhein. Die Sportgruppe der Feuerwehr Weil am Rhein hat jetzt an zwei Stadtläufen teilgenommen. Welche Herausforderung solche Läufe für die Wehrleute bedeuten, zeigen die Kiloangaben. So wiegt die Brandschutzausrüstung alleine zwischen acht bis zehn Kilogramm, mit Atemschutzgerät sind es 20 bis 23 Kilo.

Zu bewältigen waren in Lörrach eine fünfeinhalb Kilometer lange Strecke, wobei die Wehrleute dabei die komplette Schutzausrüstung trugen. Fünf Läufer aus Weil nahmen teil. Das Ergebnis in der Altersklasse, in der 31 Teilnehmer dabei waren: Benny Gerber wurde 24. (29:23 Minuten), Raffael Rimkus holte den 28. Platz (30:45 Minuten) und Pascal Kirn erreichte den 29. Platz (30:45 Minuten), Marcel Winzer schied aufgrund von gesundheitlichen Problemen aus, wobei er mittlerweile wieder fit ist. In einer Altersklasse mit 50 Teilnehmern erreichte Daniel Nordmann Platz 44 (29:24 Minuten).

Der zweite Lauf fand in Waldkirch statt und wurde dort zum ersten Mal ausgetragen. Zu dritt galt es, fünf Kilometer zu bewältigen, auch hier mit einer kompletten Schutzausrüstung und einem Atemschutzgerät auf dem Rücken. Es starteten dort 59 Feuerwehrleute, teilweise auch aus anderen Bundesländern.

Die Weiler Sportgruppe ist zu zweit gestartet mit einem befreundeten Kameraden der Feuerwehr Inzlingen, Pascal Bernhard, der den 13. Platz mit 27:46 Minuten erreichte. 27:46 Minuten bedeuteten den 14. Platz für den Weiler Raffael Rimkus. Platz 15 ging an Pascal Kirn mit 27:47 Minuten.