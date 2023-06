Weil am Rhein Spritztour auf geklautem Motorroller

Ein Fahrer eines silbernen Motorrollers sollte am Dienstag gegen 17.30 Uhr, sollte ein Fahrer eines silbernen Motorrollers in der Römerstraße kontrolliert werden, da er an einem Fußgängerüberweg einen Rotlichtverstoß beging. Der Fahrer des Motorrollers ignorierte alle Anhaltezeichen der Polizei und entzog sich der Kontrolle durch eine Flucht. An der Kreuzung Römerstraße/Hauptstraße/Hinterdorfstraße missachtete er ebenfalls das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage. Er flüchtete über die Hinterdorfstraße, Oberbaselweg, Bläserstraße, und Hebelstraße, fuhr über den Hebelplatz in Richtung Schlaichturm und bog nach rechts in den Bahnweg ab. Im Bahnweg stellte er den Roller in einen Hinterhof und flüchtete zu Fuß.