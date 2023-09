Weil am Rhein Spuren in der Stadt hinterlassen

Zwei Brüder sammelten damals 2500 Unterschriften dagegen und anschließend gab es noch eine regelrechte Leserbrief-Schlacht zwischen dem OB und den Initiatoren der Aktion: ein richtiger Kulturkampf in Weil am Rhein. Um diese Rezeptionsgeschichte zu dokumentieren, ließ Tonio Paßlick Bilder und Kopien der Artikel herumgehen.

Vorbei ging es an der katholischen Kirche St. Peter und Paul und am Haus der Volksbildung, wo einmal als Kunst am Bau eine Glasbausteinwand von Scheurer existierte. Diese Fassadengestaltung bröckelte mit den Jahren, wurde abgerissen und durch Marketingbilder von Graffiti-Künstlern aus dem Kesselhaus mit Motiven aus der Stadt auf bunten Farbklecksen der VHS ersetzt.

Bei diesem sich über anderthalb Kilometer erstreckenden Rundgang erfuhr man einiges über Scheurers Beweggründe der großen Werke, seine Formensprache und die Themen, die ihn berührten, und konnte feststellen, dass er überall in der Stadt Spuren hinterlassen hat.

Becken stehen für Bereiche

Der Künstler, der in Lörrach-Brombach sein Domizil und Atelier hatte und sein Lebenswerk in eine Stiftung überführte, die in diesem Jahr 25 Jahre alt wird, war ein weitgereister Bildhauer, dessen Kunst von Reisen und fernöstlicher Philosophie geprägt war, die er mit westlichen Ideen vermengte.

Der Kunstspaziergang endete am Rathaus bei der letzten Station: dem Betonschalenbrunnen, den Scheurer 1964 als 33-jähriger junger Bildhauer entworfen hat. Mit seiner stadtplanerischen Erfahrung hat er diese Platzgestaltung gemacht mit den drei Becken, die symbolisch für die verschiedenen Bereiche in der Stadt stehen. Im selben Jahr entstand die Haupteingangstür des Rathauses aus Aluguss, eines der wichtigsten Objekte, die er hinterlassen hat.

Parallel zu den Kunstbetrachtungen gab es Exkurse in die Weiler Stadtgeschichte. So erfuhr man vom ehemaligen Kulturamtsleiter einiges über die Entwicklung und Infrastruktur von Weil am Rhein, die Nachkriegsgeschichte und die Historie der Gartenstadt.