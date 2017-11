Weil am Rhein St. Maria seit 1938 selbstständige Pfarrei

Weil am Rhein-Haltingen (jas). Nach der Reformation gab es in Haltingen über 200 Jahre lang fast keine Katholiken. Im Jahr 1800 wird von vier katholischen Knechten und Mägden berichtet, 1844 sind es 41 katholische Gläubige. Ab 1868 gehören die Haltinger Katholiken zur neuen Pfarrei St. Bonifatius in Lörrach-Stetten.

Wieder ist es der Bahnbau, der in Haltingen, wie so vieles, auch das Spektrum der religiösen Zugehörigkeit verändert. Denn unter der großen Zahl an Arbeiter- und Bähnlerfamilien, die sich hier wie auch in Weil ansiedeln, sind zahlreiche Katholiken. Sie brauchen ein ortsnahes Gotteshaus. Zunächst ist es die 1905 geweihte Kirche St. Peter und Paul auf der Leopoldshöhe. Das erzbischöfliche Ordinariat hatte Weil-Leopoldshöhe, Haltingen, Ötlingen, Binzen und Märkt zu einer Kuratie erhoben.

1925 leben schon 570 Katholiken in Haltingen. Deshalb bemühen sich Stiftungsrat und Haltinger Gläubige um ein eigenes Gotteshaus. Die Kuratie kauft 1927 ein 40 Ar großes Gelände, stellt 1929 den Bauantrag für eine Notkirche. Aber das Ordinariat in Freiburg sperrt sich gegen den Plan, aus Restbeständen einer abgerissenen Artilleriewerkstatt im Bahnbetriebshof ein Gotteshaus zu bauen. Nach langem Hin und Her – die Messen fanden zwischenzeitlich im Rathaus und in der Schule statt – gibt es 1935 grünes Licht für einen Neubau.

Architekt Gregor Schröder, der später auch das Pfarrhaus entwarf, musste zur Genehmigung der Planung einen Luftschutzkeller mit vier Gasschutztüren aus Stahl vorsehen – drei Jahre bevor Nazi-Deutschland den Zweiten Weltkrieg entfachte.

Am 31. Januar 1937 wird der Neubau, der 70 628 Reichsmark kostete und St. Maria gewidmet wurde, von Dekan Augustin Stern aus Zell im Wiesental eingeweiht. Stiftungen und Schenkungen sorgen für die Ausstattung der Kirche. 1938 wird St. Maria eine selbstständige Pfarrei. Mit der Fusion im Jahr 2015 ist sie samt den Filialen Ötlingen, Märkt und den Gemeinden des Vorderen Kandertals wieder Teil der katholischen Kirche Weil am Rhein.

Im Zweiten Weltkrieg wird die Kirche schwer beschädigt, vor allem als die nahegelegene Eisenbahnbrücke gesprengt wird. Das halbe Dach fliegt weg, die Kirchenfenster zerbersten. Nach Sanierungen wird sie 1946 endgültig eingeweiht.

Dreimal wurde die Kirche renoviert: 1965/66 gab es die erste – durchaus umstrittene – Innenrenovation, 1978 wurde die Fassade saniert, 2012 gab es zum 75-Jährigen eine erneute komplette Modernisierung. Die heutigen Chorfenster wurden allerdings schon 1956 von Hans Theo Baumann entworfen und eingebaut.