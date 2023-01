Weil am Rhein Stabwechsel beim Truz

Weil am Rhein. Zum Monatsende verlässt Fachbereichsleiter Thomas Schwarze als vorletzter Vertreter der „Gründergeneration“ das Trinationale Umweltzentrum (Truz). Dann wird Geschäftsführer Thomas Klug der letzte sein, der die Anfänge des Vereins miterlebt hat, heißt es in einer Mitteilung. Schwarze hat das Truz im Jahr 1995 mit gegründet und rief 1999 mit den ersten Kursen für Schulklassen den Fachbereich Umweltbildung ins Leben. Schwarze will nun aus Zeitgründen etwas kürzer treten, erklärt er auf Nachfrage unserer Zeitung. „Außerdem bin ich jetzt fast 30 Jahre dabei und finde, es ist an der Zeit, Jüngeren die Chance zu geben, neue Ideen einzubringen.“