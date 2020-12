Weil am Rhein Stadt kann für Fläche das Vorkaufsrecht ausüben

Die Stadt hat in Sanierungsgebieten die Möglichkeit, über ein Vorkaufsrecht ganz oder teilweise in Kaufverträge einzutreten, heißt es in der Vorlage. Das ist nur auf Grundlage eines Gemeinderatsbeschlusses möglich. Um die innerhalb des Verfahrens geltenden Fristen zu wahren, war eine Entscheidung im Dezember erforderlich.

Die Bayerstraße soll in den nächsten Jahren saniert werden. Der aktuelle Fahrbahnquerschnitt lasse die Einrichtung eines Gehwegs nicht zu. Schon heute seien private Flächen der Straße zugeschlagen. Dieser Eigentümer sei grundsätzlich bereit, Flächen für einen Gehweg an der Bayerstraße zur Verfügung zu stellen. Soweit dieser abschließend zustimmt, könne mit dem Eintreten in das Vorkaufsrecht bei der Blauenstraße ein durchgehender Gehweg auf der Südseite der Bayerstraße geschaffen werden.