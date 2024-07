Weil am Rhein: Stadt reagiert mit eindeutigen Plakaten

Mit dem Slogan „Hier Stimmen auch die Preise!“ wird das Kino-Festival auf Großplakaten nun an drei hochfrequentierten Stellen am Lörracher Hauptbahnhof beworben, teilt das Weiler Kulturamt mit. „Wir begrüßen kulturelle Großveranstaltungen in Weil am Rhein sehr“, betont die Weiler Oberbürgermeisterin Diana Stöcker in der Mitteilung. Die beiden Stimmen-Konzerte in der 3-Länder-Stadt parallel zu den letzten Festivaltagen im Landesgartenschaugelände „sehen wir jedoch kritisch“. Der Termin des Kieswerk-Open-Airs sei seit Jahrzehnten derselbe. „Dass die Verantwortlichen des Stimmen-Festivals in Lörrach ohne Absprache auf den gleichen Termin gehen, ist sehr ungeschickt“, findet Stöcker.