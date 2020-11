Weil am Rhein Stadt schreibt rote Zahlen

Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Die Aufwendungen überschreiten das erste Mal wieder die Erträge, womit ein Minus von 7,2 Millionen Euro im Ergebnishaushalt 2021 steht. So ist die Stadt auch nicht mehr in der Lage, die Abschreibungen zu erwirtschaften, lieferte Bürgermeister Koger am Dienstagnachmittag bei einem Pressegespräch Einblicke in das neue Zahlenwerk, das in der kommenden Woche in den drei Ortschaftsräten sowie am 7. Dezember im Finanzausschuss vorberaten und dann am 22. Dezember verabschiedet wird. Der seit über 20 Jahren in Weil amtierende Oberbürgermeister Wolfgang Dietz sprach von einem „Haushalt ohne Vergleich“. Er mahnte sowohl für die Verwaltung als auch für den Gemeinderat eine „strikte Haushaltsdisziplin“ an. „Die Ausgaben müssen sich an der Einnahmeperspektive orientieren“, so sein politisches Credo.