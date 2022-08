Weil am Rhein Stadt verlängert das Grillverbot bis 23. August

Aufgrund der anhaltenden, extremen Trockenheit und der hohen Brandgefahr hatte die Stadt Weil am Rhein im Juli eine Polizeiverordnung erlassen, die auf der Gemarkung von Weil am Rhein die Nutzung öffentlicher Feuer- und Grillstellen verbietet. Dies gilt auch für Grillgeräte, die in den öffentlichen Bereich, wie zum Beispiel das Landesgartenschaugelände, mitgebracht werden. Das Verbot war zunächst bis zum 15. August befristet.

Das Grillverbot wird weiterhin überwacht. Bei einem Verstoß kann eine Geldbuße in Höhe von bis zu 5000 Euro drohen, heißt es in einer Mitteilung. Die Stadtverwaltung rät in diesen Tagen ganz im Allgemeinen zu größter Vorsicht: Denn schon eine glimmende Zigarette kann einen Brand auslösen.