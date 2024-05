Die Kommunal- und Europawahlen finden am Sonntag, 9. Juni, statt. Dann sind auch die stimmberechtigten Weiler aufgerufen, die Mitglieder der kommunalen Gremien und des Europäischen Parlaments zu wählen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. In dieser Woche hat die Verteilung der Wahlbenachrichtigungen und der Stimmzettel für die Kommunalwahlen begonnen, teilt die Stadtverwaltung mit.