Weil am Rhein Stadt will Beitrag leisten

Viele Menschen in der 3-Länder-Stadt wollen helfen, weiß der OB. Wie sie das am besten tun können und was es zu beachten gilt, das hat die Stadt auf ihrer Homepage unter www.weil-am- rhein.de/start/rathaus/hilfe+fuer+die+ukraine zusammengefasst. Dort gibt es einen Überblick über die Organisationen, denen man finanzielle Hilfe, aber auch Sachspenden zukommen lassen und über Möglichkeiten, wie man vor Ort in Weil am Rhein unterstützend wirken kann, oder auch darüber, was es bei der Einreise nach Deutschland aus der Ukraine zu beachten gibt.

Wer Wohnraum oder Sachspenden für Menschen, die nach Weil am Rhein kommen werden, zur Verfügung stellen will, darf sich unter der neu eingerichteten E-Mail-Adresse ukraine@ weil-am-rhein.de melden. Wichtig ist dabei, dass Angaben zum Standort und der Größe der Wohnung beziehungsweise zur Art der Sachspende gemacht sowie die Kontaktdaten genannt werden, heißt es. Die Stadtverwaltung wird sich dann zeitnah mit den hilfsbereiten Menschen in Verbindung setzen.

Da aktuell noch nicht genau absehbar ist, was beziehungsweise wie viel Spenden benötigt wird, werden die Spendenangebote notiert. Wenn Bedarf besteht, gibt es eine entsprechende Info. Eine Abgabe kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht erfolgen.

Weitere Informationen: www.weil-am-rhein.de/start/rathaus/hilfe+fuer+die+ukraine