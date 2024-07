Weil am Rhein: Stadtradeln: 341 Radfahrer fahren 72 805 Kilometer

Codierungsaktion war voller Erfolg

Auf eine enorme Resonanz stieß auch die Codierungsaktion, die die Stadt Weil am Rhein in Zusammenarbeit mit der IG Velo auf dem Rathausplatz veranstaltete. Mehr als 40 Codierungen wurden angebracht. Für die angemeldeten Radler aus Weil am Rhein übernahm die Stadt die Codierungskosten. Des Weiteren konnten sich die Radbegeisterten vor dem Rathaus-Eingang in den drei Wochen auch wieder den begehrten Stempel für die beliebte Stempelkartenaktion sichern – eine weitere Aktion im Rahmen des Stadtradelns, bei dem übrigens sieben weitere Städte und Gemeinden aus dem Landkreis teilnahmen.

Kindergarten Markgräflerstraße in Haltingen liegt vorn

Die meisten Kilometer sammelte in Weil am Rhein das Nachwuchsteam des Kindergartens Markgräflerstraße in Haltingen. Die Kleinen drehten fast schon traditionsgemäß wieder mit ihren Rollern, Rädern und Dreirädern eine Runde nach der anderen um das Gebäude. Am Ende kamen beachtliche 13 014 Kilometer zusammen. Das 15-köpfige Team des RSV Haltingen kam auf 9030 Kilometer (602 Kilometer pro Kopf). Auf Rang drei folgte das Kant-Gymnasium mit 8215 Kilometern, die von 44 Teammitgliedern absolviert wurden.

Die Mitglieder der IG Velo wurden Vierte mit erreichten 6768 Kilometern vor den Grünen aus Weil am Rhein (6341), dem offenen Team (2802) und der Stadtverwaltung Weil am Rhein, deren 18 Teilnehmende immerhin 396 Fahrten absolvierten und am Ende auf 2625 Kilometer kamen.