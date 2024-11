Weil am Rhein: Stadtteilverein zeigt Flagge im Quartier

Nachdenken beim Klausurtag

Gedanken, wie es weitergehen soll, hat sich der Stadtteilverein bei einem Klausurtag im Wanderheim Belchenblick gemacht. Nicht zuletzt wurden die erfolgreichen Projekte des Vereins erwähnt und ins Licht gerückt: die Elternmentoren, die neben regelmäßigen Sprechstunden einen Kleiderflohmarkt in den Räumen des Diakonischen Werks organisiert haben oder der Quartierstreff „Wiki“, so Kinder an Nachmittagen und in den Ferien Ansprache und Angebote zum Spielen und Basteln finden können. Auch mit einem Umweltprojekt in der Rheinschule, einem Frauentag und einem Seniorentag sowie mit den regelmäßig stattfindenden Stammtischen wirkte der Verein ins Quartier hinein.