Abwechslungsreiches Programm

Während die deutschen Gäste abends und am Samstag von ihren privaten Gastgebern betreut wurden, hatte der englische Städtepartner-Verein abwechslungsreiche Tagesprogramme zusammengestellt. Einer archäologischen Führung zu den römischen und eisenzeitlichen Spuren sowie den Gartenanlagen von Highdown Hill am Mittwoch folgte am Donnerstag eine Zugfahrt zum Freilichtmuseum von Amberley und zum benachbarten Arundel mit dem historischen Stadtkern um eine der schönsten Schlossanlagen Englands. Arundel war auch die Kulisse des Kinofilms „Kleine schmutzige Briefe“, der am Mittwoch beim Kieswerk-Open-Air in Weil am Rhein gezeigt wird. Eigentlich spielte die Tragikomödie um Rose Gooding im benachbarten Littelhampton, aber Arundel bot mit seinen Fachwerkstraßen und mittelalterlich anmutenden Häusern den idealen Schauplatz für den Film.