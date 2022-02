Weil am Rhein Stärken und Schwächen bei der Mobilität

Eine der Stärken wird der Stadt Weil am Rhein im Bereich der Freizeiteinrichtungen attestiert. Unter den insgesamt 36 beteiligten Kommunen liegt Weil am Rhein dabei auf Platz neun. Warum aber tauchen Freizeiteinrichtungen bei einer Analyse der Mobilitätsbedürfnisse einer Kommune auf? „Kurze Wege entstehen durch Nähe und Vielfalt von örtlichen Angeboten“, heißt es zur Erklärung auf der Webseite. Die Freizeiteinrichtungen sind ein Unterpunkt – eine Kennzahl – im Indikator „Raumstruktur“. Dieser gibt an, wie viele Ziele des täglichen Bedarfs pro 1000 Einwohner im Stadtgebiet liegen. Die Zielorte werden abgeklopft nach Unterschieden in den Bereichen Großunternehmen (Arbeitgeber), Bildungseinrichtungen, medizinischer Versorgung, Geschäfte und – eben auch – Freizeiteinrichtungen.

Noch weiter oben im interkommunalen Ranking steht Weil am Rhein beim Lkw-Fahrverbot. Hier liegt die 3-Länder-Stadt auf Platz drei. Mehr als zehn Prozent der Straßen sind für Lastwagen gesperrt. Dies wirkt sich positiv auf den Indikator „Fahrradfreundlichkeit“ aus.

Handlungsbedarf macht das System bei den Grünflächen an der urbanen Fläche aus, die Teil des Indikators „Fußgängerfreundlichkeit“ sind. Hier belegt Weil am Rhein nur Platz 34 von 36. Noch schlechter sieht es bei der Reisegeschwindigkeit mit dem ÖPNV aus. Weil am Rhein belegt bei diesem Punkt im Indikator „Überregionale Anbindung“ den vorletzten Platz.

Vorsicht bei der Einordnung der Daten

Allerdings ist bei der Betrachtung der Daten Vorsicht geboten. Denn sowohl die Stärken als auch der Handlungsbedarf dürfen nicht auf die Indikatoren, in denen sie ausgemacht worden sind, übertragen werden. Sprich: Aus dem guten Abschneiden in Sachen Lkw-Fahrverbot lässt sich nicht automatisch auf einen vorderen Platz bei der Fahrradfreundlichkeit schließen. Ebenso wenig ist die überregionale Anbindung insgesamt betrachtet so schlecht, wie es ein Blick auf die Reisegeschwindigkeit im ÖPNV vermuten lassen könnte. Im Positiven wie im Negativen muss stets berücksichtigt werden, dass für die Bewertung der Indikatoren viele weitere Unterpunkte ausschlaggebend sind.

Die zu Grunde liegenden Daten wurden empirisch gesammelt und bilden die drei Länder am Oberrhein ab. Unter anderem standen Fahrplandaten des ÖPNV, Verkehrsdaten, Reisezeiten, Daten zu Lärm und Schadstoffbelastungen sowie Unfalldaten und Bevölkerungs- und Zulassungsstatistiken zur Verfügung. Das auf dieser Grundlage aufbauende System wurde unter Federführung von der Professur für Fernerkundung und Landschaftsinformationssystem der Uni Freiburg in Zusammenarbeit mit den deutschen und französischen Partnern des „Sumo-Rhine“-Projektkonsortiums entwickelt. Bei diesen Partnern handelt es sich unter anderem um das Karlsruher Institut für Technologie, die Universitäten Koblenz-Landau, Strasbourg und Haute-Alsace sowie die école d’architecture Strasbourg.