Weil am Rhein Stahlträger und Deckenplatten für die „Galerie“ eingehoben

Obwohl das Heben von unzähligen Tonnen für das Unternehmen zur täglichen Arbeit gehört, wollte Nückles im Gespräch mit unserer Zeitung vor Ort nicht von einem Alltagsgeschäft sprechen, das in Weil am Rhein für den Bauherrn des Einkaufstempels zu erledigen war. „Wenn man Alltag denkt, macht man Fehler.“ Und angesichts der gehobenen Lasten könne dies dann fatale Folgen haben. Daher gelte es, einen kühlen Kopf und Ruhe zu bewahren. Und so erfolgten dann am Samstag auch die Arbeiten. Acht Stahlträger mit Beton wurden den Tag über genau an die richtige Position am Solitär-Gebäude der „Dreiländergalerie“ eingehoben. Nicht nur vor Ort war hierzu Genauigkeit gefragt, sondern schon zuvor hatten die Experten am Computer genau simuliert, wie die tonnenschwere Last zum passenden Platz kommt.

Die aufwändigen Arbeiten sorgten auch dafür, dass die Hauptstraße im Bereich der Friedensbrücke am Wochenende voll gesperrt war.