Das Standesamt der Stadt ist hausintern umgezogen. Außerhalb der Öffnungszeiten und innerhalb eines Nachmittags packten Kathrin Freude und ihre Kolleginnen ihre sieben Sachen und zogen aus dem Erweiterungsbau in das Bestandsgebäude. Dabei wurden mit dem Rechnungsprüfungsamt die Räume getauscht, teilt die Verwaltung mit. Die bisherigen Räume des Standesamts im Neubau hätten sich als nicht ideal erwiesen, um den speziellen Bedürfnissen und der hohen Publikumsfrequenz gerecht zu werden. Die Bürger erwarten nun nicht nur kürzere Wege, sondern auch eine höhere Barrierefreiheit und mehr Platz. Während das Standesamt nun im 2. Obergeschoss in den Zimmern A2.21 bis A2.24 zu finden ist, zog das Rechnungsprüfungsamt in das dritten Obergeschoss des Erweiterungsbaus (Gebäude B) um. Bei den Telefonnummern ändert sich nichts.