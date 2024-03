Anlässlich der Verleihung des Markgräfler Kunstpreises an Elisa Stützle-Siegsmund und des Kunstförderpreises an Katrin Niedermeier wird das Werk beider Künstlerinnen in einer Ausstellung gezeigt. Ihre Werke sind vom 23. März bis zum 5. Mai im Stapflehus in Weil am Rhein zu sehen. Die Ausstellung wird von der Stiftung der Sparkasse Markgräflerland zur Förderung von Kunst und Kultur in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt Weil am Rhein ausgerichtet.