Weil am Rhein. Sofern die Inzidenzwerte im Landkreis Lörrach vor und an Ostern nicht an drei Tagen hintereinander über 100 liegen, wird die Ausstellung „[ :die Baustelle] 03-2021“ der Weiler Künstler Martin Cleis und Ulrich Wössner in der Städtischen Galerie Stapflehus (wir berichteten) auch an den Feiertagen gezeigt werden. Bisher war die vorherige telefonische Anmeldung nur zu den Bürozeiten des Kulturamts unter Tel. 07621/704412 möglich. Neu ist, dass auch noch am Tag des Besuchs telefonisch Termine vereinbart werden können und zwar zu den Öffnungszeiten des Stapflehus unter Tel. 07621/1613105. Am Ostersamstag ist die Ausstellung von 15 bis 18 Uhr und am Ostersonntag sowie am Ostermontag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Während des Besuchs ist eine medizinische Maske oder ein Atemschutz nach den Standards einer FFP2 Maske zu tragen. Zugelassen sind im Stapflehus maximal sechs Besucher gleichzeitig.