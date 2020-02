Weil am Rhein Starke soziale Komponente

Weil am Rhein. Dabei finden neben einer gemeinsamen Organisation einer Fußballwoche auch Trainerfortbildungen und ein Austausch zwischen den Verantwortlichen statt. „Nach der Wahrwerdung des Traums“, so Riza Bilici, Trainer der ersten Mannschaft des Bosporus FC, „sind wir nun in der Phase, diese Kooperation mit noch mehr Leben zu füllen.“ Der Vorsitzende des Vereins, Tebardar Yildirim, betont in einer Mitteilung auch die Gemeinsamkeiten der beiden Vereine: „Das Umfeld in dem beide Klubs arbeiten, ist, wenn auch auf unterschiedlichem Niveau, ähnlich. Sie sind in einem nicht ganz einfachen Umfeld beheimatet und sehen sich vor allem auch als starke soziale Komponente für die Bewohner des Quartiers und dort vor allem für die Kinder.“ Den Kindern eine Zukunft bieten – das sei ein großes Ziel den BFCF. „Allerdings musste der FC St. Pauli in der Vergangenheit genauso gegen Vorurteile kämpfen wie wir es teils immer noch tun.“

Auch der FC St. Pauli zeigte sich begeistert vom Engagement der Verantwortlichen sowie der Durchführung des im vergangenen Jahr Jahr erstmals umgesetzten Camps: „Wir lassen alle unsere Camps im Nachgang bewerten und das vom Bosporus FC Friedlingen hatte mit 93 von 100 Punkten das bisher beste Ergebnis aller von uns durchgeführten Camps erhalten. Die Organisation, Durchführung und der Kontakt inklusive der Besuche bei uns am Millerntor – alles top“, so die Rabaukenverantwortlichen in der Mitteilung.