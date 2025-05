Weil am Rhein: Starker Einsatz für die Gemeinschaft

Heinz Roßhirt, geboren am 10. Mai 1935, der in Unsleben bei Bad Neustadt aufgewachsen ist, kam 1957 nach Weil am Rhein. Hier lernte er auch seine Frau Erna kennen. 1962 absolvierte der gelernte Gipser und Stuckateur erfolgreich die Meisterprüfung und machte sich danach mit einem eigenen Gipser- und Stuckateurbetrieb, bekannt unter dem Namen „HeiRo“, selbstständig. Mehr als 40 Jahre führte er das Geschäft, mit dem er 1972 an den Rennemattenweg in Haltingen in das neu gebaute Wohnhaus mit Werkstatt umgezogen war. 2003 zog sich Heinz Roßhirt in den Ruhestand zurück und verkaufte den Betrieb. Für sein verdienstvolles Wirken um das Handwerk hatte ihn die Handwerkskammer mit dem Diamantenen Meisterbrief ausgezeichnet.

Dem agilen Handwerksmeister, Vater von zwei Kindern, war es stets ein Herzensanliegen, sich über die geschäftlichen Aktivitäten hinaus ehrenamtlich und kommunalpolitisch für die Gemeinschaft einzubringen. Zum einen engagierte er sich in der CDU, war Gründungsmitglied der CDU-Mittelstandsvereinigung, stellvertretender Vorsitzender der Weiler Gruppierung und 23 Jahre Sprecher des Handwerks sowie Vorstandsmitglied nicht nur auf Kreis-, sondern auch auf südbadischer Ebene. Zehn Jahre lang brachte Heinz Roßhirt seine Erfahrung und seinen Sachverstand auch als Mitglied des Haltinger Ortchaftsrats ein, wo er stets bestimmt seine Meinung vertrat, aber immer ein fairer Streiter um die Sache war. Dies lebte er auch als Mitglied des katholischen Pfarrgemeinderats der Gemeinde St. Peter und Paul vor, dem er bis zu seinem Umzug nach Haltingen angehörte. Auch die Kolpingsfamilie schätzte sein treues Mitglied, der er mehr als 60 Jahre verbunden war.