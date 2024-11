Auf dem Parkplatz Vitra Campus Nord, neben dem VitraHaus, gibt es ab sofort eine Station mit Leihfahrrädern des Schweizer Anbieters PubliBike. Besucher können zum Beispiel von Basel zum Vitra Campus und wieder zurück radeln – auf normalen Fahrrädern oder auf E-Bikes, heißt es in einer Mitteilung. Weitere Stationen von PubliBike befinden sich unter anderem am Badischen Bahnhof oder am Bahnhof SBB in Basel, aber auch an der Dreiländerbrücke in Friedlingen sowie auf französischer Seite in Huningue.