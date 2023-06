Weil am Rhein Stationenweg statt Prozession

Ein besonderer Fronleichnamsgottesdienst findet am Sonntag in St. Maria statt. Was ist da genau geplant?

Der Gottesdienst findet am Sonntag nach dem Feiertag als gemeinsamer Freiluftgottesdienst statt. Wir haben in unserer Gemeinde viele Christen, die in der Schweiz arbeiten. Daher hat der Pfarrgemeinderat hier so entschieden, dass wir die Freiluftgottesdienste am Sonntag nach Fronleichnam feiern. Besonders ist in diesem Jahr die Mitwirkung des Musikvereins Haltingen und dass alle Gemeinden gemeinsam diesen Tag feiern. Einen Apéro im Anschluss gibt es auch nicht jeden Sonntag.