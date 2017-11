Weil am Rhein Stefanie Glinski in Krisengebieten der Welt

Weil am Rhein. Die aus Weil am Rhein stammende Auslandskorrespondentin Stefanie Glinski (30), die auch freie Mitarbeiterin unserer Zeitung ist, war schon in vielen Krisengebieten der Welt und hat hautnah darüber berichtet. Allein die Stationen ihres Weges als Journalistin verraten, dass die junge Frau schon eine Menge erlebt hat. Nach dem Abitur in Weil am Rhein – hier war sie auch als freie Mitarbeiterin unserer Zeitung tätig – studierte Glinski Medien-Kommunikation in Chicago und Internationalen Journalismus in London.

Danach hat sie in Wort und Bild aus dem Libanon und Sri Lanka berichtet, in Tansania als Englischlehrerin gearbeitet, als Onlinerin für das ZDF und als freie Autorin für BBC, „Stern“ und „Spiegel“ gearbeitet. Sie reist fast um die ganze Welt, um über den Einsatz von Hilfsorganisationen zu berichten. Jetzt war sie in Bangladesch in den Lagern der aus Myanmar geflohenen Rohingya. (Siehe nebenstehenden Bericht).