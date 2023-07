Weil am Rhein Steigende Ausgaben am Horizont

Denn die städtischen Finanzen werden auch von Entscheidungen in Berlin beeinflusst. Die Auswirkungen des Gesetzes, dass am 16. August im Kabinett beschlossen und im November im Bundestag verabschiedet werden soll, würden auch die Kommunen treffen, merkte der Erste Bürgermeister Rudolf Koger anlässlich der Vorstellung des Kämmereiberichts zum zweiten Quartal an. Deutlicher wurde Dietz in seiner anschließenden Stellungnahme: „Dabei handelt es sich um einen plumpen Eingriff in die Finanzen der Kommunen“, kritisierte er. In Berlin werde „Schaufensterpolitik“ gemacht. Lasten würden „nach unten abgedrückt“.

Einbußen bei Gewerbesteuer befürchtet

Neben einer Investitionsprämie für mehr Klimaschutz enthält der Gesetzentwurf auch temporäre Änderungen bei der Mindestgewinnbesteuerung. Unternehmen sollen zudem aktuelle Verluste im größeren Stil mit früheren und künftigen Gewinnen verrechnen können. Darauf, dass Städten mit Unternehmen mit hohen Verlustvorträgen dadurch Einbußen bei der Gewerbesteuer drohen, hat der Deutsche Städtetag in einer Stellungnahme hingewiesen. „Massive Steuerausfällen“, prognostiziert die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Städtetags, Verena Göppert, laut Medienberichten.