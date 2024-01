Weil am Rhein: Steine und Wurzelstöcke unerwünscht

„Es ist jedes Jahr dasselbe“, ärgert sich Reiner Müller, stellvertretender Leiter des Betriebshofs. „Wir sehen immer wieder, dass Steine, Dreck oder Erde abgeladen werden, und auch Wurzelstöcke. Das alles hat hier nichts verloren“, macht er deutlich.

Baum- und Strauchschnitt werden angenommen

Müller verweist auf die offiziellen Annahmetermine, die auch heuer wieder stattfinden werden. So werden die Mitarbeitenden des Betriebshofs am Freitag, 9. Februar, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr sowie am Samstag, 10. Februar, zwischen 9 und 12 Uhr sowie 13 bis 16 Uhr bei den Fasnachtsfeuerplätzen in Haltingen und in Weil am Rhein parat stehen, um Baum-, Strauch- und Heckenschnitt bis zu 15 Zentimeter Durchmesser in haushaltsüblichen Mengen (maximal zwei Kubikmeter) sowie unbehandeltes Holz entgegenzunehmen.