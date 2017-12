Weil am Rhein Stellplätze und bezahlbarer Wohnraum

Weil am Rhein (sif). Die SPD-Fraktion macht sich in einem Antrag für bezahlbaren Wohnraum und für umweltfreundliche Mobilität stark. So soll die Verwaltung prüfen, ob einerseits bei Neubauten die vorgeschriebene Zahl an Stellplätzen reduziert und ob andererseits bei neu aufzustellenden Bebauungsplänen auf den Bau von Tiefgaragen ganz oder teilweise verzichtet werden kann.

Fraktionssprecher Johannes Foege begründete den Vorstoß damit, dass der Nachweis von Stellplätzen und der Bau von Tiefgaragen das Bauen deutlich verteuere und dies wiederum auf die Höhe der Mieten durchschlage.

Der Antrag veranlasste Oberbürgermeister Wolfgang Dietz zu einer Anmerkung: „Wie wollen Sie ohne Bau von Tiefgaragen verhindern, dass nicht noch mehr Fahrzeuge am Straßenrand stehen?“ Schon jetzt stünden die Straßen voller Autos.

Was die Mobilität anbelangt, wünschen sich die Sozialdemokraten mit Blick auf die klimapolitischen Ziele eine Reduzierung der CO²-Emissionen. Dies werde nur erreicht, so Foege, wenn es entweder weniger Autos gebe oder wenn möglichst viele Fahrzeuge elektrisch betrieben werden. Dies setze aber ein ausgebautes Netz an Ladestellen voraus.

Die Anregung der SPD: Wird neuer Wohnraum geschaffen, soll auch dafür gesorgt werden, dass wohnungsnah Elektrofahrzeuge aufgeladen werden können. Außerdem wird die Verwaltung gebeten zu prüfen, ob Zuschussmittel des Bundes für die Förderung von Ladestellen verwendet werden können.