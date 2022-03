Weil am Rhein Sternmarsch statt Fronleichnams-Prozession

An Fronleichnam, 16. Juni, wird ab 10.30 Uhr eine Heilige Messe auf dem Lindenplatz gefeiert. Bei Regenwetter wird die Messe in der Kirche St. Peter und Paul verlegt. Eine Prozession findet nicht statt – stattdessen bieten die einzelnen Pfarreien einen Sternmarsch zum Lindenplatz an. Im Anschluss an den Gottesdienst soll es ein gemütliches Zusammensein mit Apéro geben. In St. Peter und Paul soll am Nachmittag eine Anbetungszeit angeboten werden.