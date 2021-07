Weil am Rhein „Stetig nach oben“

Der heute 63 Jahre alte Firmeninhaber, der in Lörrach Gas- und Wasserinstallateur gelernt und 1990 in Konstanz die Meisterprüfung abgelegt hatte, war 1980 in die 1979 gegründete Firma Bartsch in Haltingen eingetreten. „Eine Werkstatt gab es damals noch nicht, die entstand erst 1984 im Entenschwumm.“

1991 hatte der damals frisch gebackene Handwerksmeister die Firma mit ihren sechs Mitarbeitern übernommen. Viele Jahre bildete Bee Lehrlinge aus. Gehörten in den ersten zwei Jahrzehnten viele Neubauten zum Auftragsbestand, so konzentriert sich die Firma heute auf Reparaturarbeiten, Sanierungen und besonders auf die Einrichtung neuer Bäder. Dabei gehört, wie der Firmenchef sagt, Qualitätsarbeit zur Betriebsphilosophie. Bee: „Im Umkreis von bis zu 35 Kilometern sind unsere Kunden zuhause. In meinem Computer sind in den 30 Jahren rund 4500 Privatkunden gelistet.“