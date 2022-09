Weil am Rhein Stille und Trauer in Bognor Regis

Weil am Rhein/Bognor Regis (ilz). Weils Partnerstadt Bognor Regis trägt Trauer. Wie ganz England hat der Tod von König Elizabeth II. die Stadt in Sussex schwer getroffen. „Die Leute sind sehr traurig“, sagt Bürgermeister John Barrett am Redaktionstelefon einen Tag nachdem die Nachricht vom Tod der Monarchin um die Welt gegangen ist. „Es ist ein sehr ruhiger Tag in Bognor Regis.“ Viele Bürger seien sehr niedergeschlagen, denn die Nachricht vom Tod der Königin habe sie überrascht und schockiert. Zwar sei Elizabeth bereits 96 Jahre alt gewesen, aber gerade deshalb und aufgrund ihrer 70 Jahre währenden Regentschaft war Elizabeth II. für die Bürger von Bognor Regis und für alle Engländer eine wichtige Konstante im Leben. Sie sei eine „steading influnce“ gewesen, sagt Barrett, eine Person, die den Menschen Halt gab. Das sei gerade in Zeiten, in denen politische Verwerfungen für Verunsicherungen sorgten, von großer Bedeutung gewesen. „Wie werden sie sehr vermissen.“