Weil am Rhein: Stimmungsvolle Accessoires gehören einfach dazu

Für sie war es selbstverständlich, dass ihre Kinder in der Schule am Religionsunterricht teilnehmen, damit sie den christlichen Glauben kennen lernen konnten. Nach 1990 wurde Aserbaidschan wieder ein unabhängiges Land. Jeder durfte seine Religion leben ohne sich verstecken zu müssen und in einer Moschee, einer Synagoge oder einer Kirche beten. Aserbaidschan war immer ein Land mit vielen Nationalitäten und Religionen. „Das funktionierte ohne Probleme, auch Ehepaare gehörten oft unterschiedlichen Religionen an, das war gar kein Thema“.

Seit 2017 wohnt Kämalä Hüseynova nun in der Blauenstraße, gemeinsam mit ihrem Sohn, ihren zwei Katern Mogli und Rocket und einer ehemaligen Nachbarin der alten Wohnung. „Sie ist mit hier eingezogen, so kann ich sie besser unterstützen. Sie braucht Hilfe, weil sie schon etwas gebrechlich ist“. Seit zehn Jahren feiert die ehemalige Nachbarin und jetzige Mitbewohnerin gemeinsam mit Familie Hüseynova Weihnachten. An Heiligabend kocht Kämalä Hüseynova für „Omi“, weil sie Christin ist und dieser Tag für sie eine Bedeutung hat. „Sie ist krank und kann nicht mehr selbst kochen – wir sind wie eine Familie und feiern auch zusammen“.

An einem der Weihnachtsfeiertage koche ich dann ein Weihnachtsmenü für die ganze Familie – gefüllter Gänsebraten mit selbstgemachten Knödeln, Rotkraut und Salaten“. Drei Tage vor Heiligabend feiert Hüseynova Geburtstag.