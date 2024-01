Die Bundespolizei hat einen mit Haftbefehl gesuchten Flüchtigen an der Schweizer Grenze gefasst. Nun sitzt der Mann, dem gefährliche Körperverletzung vorgeworfen wird, in Untersuchungshaft. Am Samstagabend geriet der 21-Jährige am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn in eine Kontrolle der Bundespolizei. Seit dem 19. Januar besteht ein Untersuchungshaftbefehl gegen den deutschen Staatsangehörigen. Wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung erließ ein Amtsgericht Haftbefehl. Die Bundespolizei führte den Gesuchten einem Haftrichter vor, danach erfolgte die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.