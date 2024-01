Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Samstagabend einen 60-Jährigen als Beifahrer am Grenzübergang Weil am Rhein - Otterbach kontrolliert. Der kosovarische Staatsangehörige konnte einen biometrischen Reisepass vorlegen. Damit hätte der Mann für einen Kurzaufenthalt nach Deutschland einreisen dürfen. Allerdings ergab die Überprüfung, dass gegen den 60-Jährigen ein Einreiseverbot sowie ein Haftbefehl besteht. Wegen Totschlag und Fahren ohne Fahrerlaubnis war der Mann zu sieben Jahren und sieben Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Aus der Haft heraus wurde er Anfang 2019 aus Deutschland abgeschoben. Von der ursprünglichen Strafe waren mit dem Haftbefehl noch 689 Tage zur Vollstreckung ausgeschrieben. Aufgrund des Verstoß gegen das Einreiseverbot wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der 60-Jährige wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.