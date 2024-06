Außerdem ist erneut eine Fahrradcodierung möglich. Diese wird ebenfalls von der IG Velo angeboten. Die Kosten hierfür übernimmt die Stadt für alle Bürger Weils. Mitzubringen sind der Personalausweis und der Kaufbeleg für das Fahrrad. Ist der Beleg nicht vorhanden, muss eine Eigentumserklärung abgeben werden. Eine Anmeldung ist erwünscht.

Stempel sammeln

Nicht zuletzt gibt es wieder die Stempelkartenaktion, die von den Bad Bellingen, Binzen, Efringen-Kirchen, Grenzach-Wyhlen, Malsburg-Marzell, Rheinfelden und Weil am Rhein unterstützt wird. In all diesen teilnehmenden Städten und Gemeinden werden Stempel am Rathaus hinterlegt. Hier gibt es auch die Karten. Wer fünf von sieben Stempeln einsammelt und seine Stempelkarte in einem Teilnehmer-Rathaus abgibt oder an die angegebene Postadresse sendet, nimmt an einer Verlosung teil. Die Preise werden von den einzelnen Städten und Gemeinden gestiftet. Einsendeschluss ist der 12. Juli. Voraussetzung für das Mitmachen beim Gewinnspiel ist eine erfolgreiche Teilnahme bei der Kampagne Stadtradeln.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.stadtradeln.de/weil-rhein.