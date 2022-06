Weil am Rhein (ilz). Was lange währt, wird endlich gut: Mit diesen Worten leitete Erster Bürgermeister Rudolf Koger am Donnerstagmorgen die offizielle Eröffnung der Klybeckplatzes in Friedlingen ein. Die Arbeiten für die komplexe Baumaßnahme hatten sich aus mehreren Gründen verzögert. Umso größer war die Freude nun aber auch bei Architekt Christoph Geisel, Landschaftsarchitekt Roland Senger, sowie bei der Leiterin der Stadt- und Grünplanungsabteilung, Astrid Loquai, und Bürgermeister Martin Gruner. Rund 274 000 Euro hat die Maßnahme insgesamt gekostet, wobei es rund 68 000 Euro als Zuschuss aus dem Städtebauförderungsprogramm gab. Entstanden ist ein Platz, der ein wenig Rhein-Ufer an die Hauptstraße bringt. Dazu tragen besonders die „Sonnenschirme“ bei, das Thema „Auf dem Weg zum Rhein“ wird auch mit den sogenannten Sitzkieseln aufgegriffen. Als einzige kleinere Maßnahme steht nun noch die Verschönerung der bislang noch weißen Verteilerkästen im Rahmen eines Schülerprojekts an.