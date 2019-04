Weil am Rhein Straßebeleuchtung: LED-Technik insektenschonender

In der Abwägung habe sich die Stadt für die Beleuchtung entschieden, wobei Lichtfarben verwendet werden, die möglichst keine Insekten anziehen.

Im Übrigen, so Huber, gibt es laut Straßengesetz für Baden-Württemberg eine Verpflichtung zur Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen. „Die LED-Technik wird so eingesetzt, dass sie zielgenau dorthin wirkt, wo sie wirken muss, nämlich auf die Straßenoberfläche. Unsere Straßenbeleuchtung wird nachts in zwei Phasen gedimmt und erst gegen den frühen Morgen wieder auf anfängliche normale Leuchtstärke hochgefahren.“

Im Übrigen hat ein bekannter Tierfilmer aus Weil Hubers Beobachtungen bestätigt, wonach die LED-Technik insektenschonender sei als die bisherige.

Dass außerorts beleuchtete Rad- und Fußwege das Sicherheitsgefühl für die Nutzer erhöhen, stehe außer Frage. Nicht umsonst sei zum Beispiel der Weg von Binzen in Richtung Regionaler Gewerbepark beleuchtet oder auch der Bereich zwischen Haltingen entlang der Römerstraße nach Weil am Rhein und entlang der Müllheimer Straße ebenfalls nach Weil am Rhein. Laut Huber ist der Rad- und Fußweg entlang der Nordwestumfahrung Haltingen eine ideale Weiterführung des Radwegs aus dem Kandertal in Richtung Rheinvorland. Er werde deshalb aus Sicht der Stadt mittelfristig eine hohe Bedeutung erlangen. Diesem Umstand trage Weil am Rhein unter anderem dadurch Rechnung, dass die Stadt aktuell einen Radweg entlang der Heldelinger Straße über die Autobahn in Richtung Alte Straße und von dort in Richtung des Stadtteils Friedlingen weiterplant.