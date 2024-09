Die umfangreichen Straßensperrungen gelten von 8.30 bis mindestens 17 Uhr. Die abgesperrte Strecke ist in dieser Zeit nur „unmotorisiert“ befahrbar. Auch die Linienbusse verkehren am Sonntag auf einer Ausweichroute.

Vignetten gibt es kostenlos im Rathaus

Für den am kommenden Sonntag stattfindenden Slow-Up können interessierte Weiler Bürger am Freitagvormittag von 8 bis 12 Uhr an der Information im Weiler Rathaus noch rund 100 kostenlose Vignetten abholen.

Die Teilnahme am Slow-Up, dem größten grenzüberschreitenden Bewegungsanlass in der Region Dreiland, ist zwar grundsätzlich kostenlos. Allerdings erhofft sich der Veranstalter durch den Verkauf von Vignetten zum Preis von je fünf Euro Einnahmen zu generieren, um so im finanziellen Gleichgewicht zu bleiben. In Weil unterstützt die Stadt das Event finanziell und gibt die Vignetten kostenlos an ihre Bürger weiter.