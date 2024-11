Überlandlinien nur teilweise betroffen

So fahren in den Stadtverkehren Weil am Rhein und Lörrach keine Busse. Die Überlandlinien (1, 2, 4, 15 und 55) seien nur teilweise vom Streik betroffen, da dort Fahrten von Subunternehmen erbracht würden, die nicht vom Streikaufruf betroffen seien. Auch einige Schülerverkehre können aufgrund des Streiks nicht gefahren werden. Alle betroffenen Schulen seien vorab informiert worden. Für Donnerstag erwartet die SWEG ähnliche Auswirkungen.

Mit den Warnstreiks will Verdi wegen des „völlig unzureichenden“ Angebots der Arbeitgeber in der ersten Verhandlungsrunde den Druck vor der zweiten am 11. November erhöhen, hieß es in einer Mitteilung.