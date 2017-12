Weil am Rhein Streit um Drogen-Rucksack

Fast einer Krimikomödie gleicht das Verhalten dreier Männer in Friedlingen, die im Mai 1,5 Kilogramm Marihuana verschoben haben. Jetzt wurden sie vom Schöffengericht Lörrach zu Bewährungsstrafen verurteilt.

Von Gottfried Driesch

Weil am Rhein. Die Geschichte der Reihe nach erzählt: Anfang Mai hatte ein unbekannter Dritter einem 28 Jahre altem deutschen Staatsangehörigen das Rauschgift in einem Rucksack zur Verwahrung übergeben. Der 28-Jährige wollte aus Angst vor Rache den Namen dieses Dritten nicht nennen. Wenige Tage später erhielt der 28-Jährige eine Warnung vor Razzien, die in Weil durchgeführt würden. Um das Marihuana in Sicherheit zu bringen, übergab er den Rucksack an einen 26 Jahre alten türkischen Bekannten in der Nachbarschaft. Auch mit der Maßgabe, den Stoff nur kurz zu verwahren.

Als der 28-Jährige am 8. Mai das Rauschgift zurückforderte, habe der 26-Jährige bedauernd gesagt, der Rucksack sei ihm geklaut worden. „Morgen entweder das Marihuana oder 10 000 Euro“, habe der 28-Jährige gedroht. Diese Drohung hatte er mit Schlägen untermauert. Jetzt kam auch der dritte Angeklagte, ein 26 Jahre alter Deutscher ins Spiel. Er habe ebenfalls auf den Türken eingeschlagen. Dieser war nach diesem Vorfall noch am selben Abend zur Polizei gegangen. Auch wenn er sich dabei selber belasten musste, hatte er das ganze Vorkommnis angezeigt.

Drogen zum „Metzger“

Vor Gericht sagte der 26-Jährige aus, das Rauschgift einem Mann aus Freiburg mit dem Spitznamen „Metzger“ zur Begleichung von hohen Spielschulden gegeben zu haben. Eine Aussage, die weder der Staatsanwalt noch das Gericht glaubten. Auch die Aussage des Türken, man habe gedroht, ihm mit einem Seitenschneider einen Finger abzutrennen, wurde nicht geglaubt.

Der Staatsanwalt wertete die Geständnisse, die alle drei Angeklagten abgelegt hatten, strafmildernd. Der Türke hatte zudem Aufklärungshilfe geleistet, indem er die beiden anderen Angeklagten bei der Polizei benannt hatte. Der endgültige Verbleib des Marihuanas blieb während der Verhandlung ungeklärt.

Die Strafanträge

So forderte der Staatsanwalt für den 28-Jährigen eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren, für den 26-Jährigen Türlen eine von einem Jahr fünf Monaten und für den 26-jährigen Deutschen eine von einem Jahr vier Monaten zwei Wochen. Alle Strafen könnten zur Bewährung ausgesetzt werden.

„Für meinen Mandanten war das Marihuana der Jackpot, mit dem er einen großen Teil seiner Schulden loswerden konnte“, führte der Verteidiger des 26-jährigen Türken aus. Da er sich selber schwer belastet und er über sechs Monate in Untersuchungshaft gesessen habe, sollte die Strafe auf ein Jahr drei Monate verringert werden. Die beiden anderen Verteidiger stellten keine konkreten Strafanträge.

Das Urteil

Das Schöffengericht unter Vorsitz von Martin Graf verurteilte den 26-jährigen Türken zu einem Jahr vier Monaten auf Bewährung. Er muss sich in Form von regelmäßigen Urinkontrollen auf Drogenmissbrauch untersuchen lassen. Der 28-Jährige erhielt ein Jahr zehn Monate mit Bewährung. Er muss sich einer stationären Entziehungstherapie unterziehen. Und der 26-jährige Deutsche wurde zu einem Jahr zwei Wochen verurteilt. Als Bewährungsauflage muss er 60 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten. Alle Urteile sind rechtskräftig.