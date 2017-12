Weil am Rhein Stützen des SV Weil gewürdigt

Den „Tag des Ehrenamts“ hat der SV Weil zum Anlass genommen, um langjährige, treue Mitglieder zu ehren. „Es ist nicht selbstverständlich, einem Verein so lange die Treue zu halten“, sagte Vorsitzender Gerhard Schmidt.

Weil am Rhein (sc). Dies betonte er auch vor dem Hintergrund, dass in einem Fußballverein „nur Fußball gespielt wird“. Nach der aktiven Zeit fände sich für die Mitglieder kein weiteres Angebot wie beispielsweise Gymnastik oder ähnliches.

1950 trat Dieter Reinbold in den SV Weil ein – also vor 67 Jahren. Reinbold war in dieser Zeit vier Jahre als Passiv-Beisitzer, zehn Jahre als zweiter Vorsitzender, weitere drei Jahre als Beirat und seit 25 Jahren als Präsident für den SV Weil aktiv. Seit 38 Jahren zeichnet er zudem für die Betreuung der Ehrenmitglieder, Geburstags- und Krankenbesuche und die Nachrufe verantwortlich.

Vom SV Weil hat Dieter Reinbold bereits die Ehrennadel für besondere Verdienste und die Goldene Verdienstmedaille erhalten. Der Südbadische Fußballverband ehrte ihn dreimal mit der Ehrennadel, auch vom Turn- und Sportring wurde das treue Vereinsmitglied geehrt. Für 65 Jahre Zugehörigkeit wurde ihm eine Urkunde überreicht.

Hanspeter Rooks war in seiner Jugend aktiver Spieler, dennoch blieb er seit 60 Jahren dem SV Weil als Mitglied treu. Ebenso Heinz Rosshirt, der seit 50 Jahren Mitglied ist und davon sechs Jahre im Beirat war. Beide wurden mit einer Urkunde geehrt.

Ekkehard Hauser, der vier Jahre lang Schriftführer und Beirat war und heute als Beirat für das Sponsoring zuständig ist, erhielt für 40-jährige Mitgliedschaft eine Urkunde und die Goldene Ehrennadel.

Zahlreiche neue Ehrenmitglieder

Ganz nach dem Motto „Ehre, wem Ehre gebührt“ ernannte der Vorsitzende Herbert Bee, Harald Blank, Klaus Siebler (seit 20 Jahren Stadionsprecher) und Martin Spiess zu Ehrenmitgliedern. Ihnen wurde eine Urkunde und die Silberne Ehrennadel überreicht. Werner Büsch und Harald Ermuth werden zu einem späteren Zeitpunkt für 70-jährige Zugehörigkeit zum SV Weil ausgezeichnet.

Ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt werden für 65 Jahre Mitgliedschaft Hans Joachim Kossig und Walter Sommerhalter und für 60-jährige Treue Rolf Deibler, Heinz Sütterlin und Hans Hunscheidt ausgezeichnet. Für 50 Jahre werden Manfred Fribolin sowie für 40 Jahre Mitgliedschaft Heinz Hofmeier und Karl-Heinz Meiser geehrt.

Zu Ehrenmitgliedern werden außerdem Klaus Gempp, Jürgen Hunscheidt, Hans Trefzer, Jürgen Allweier, Yusuf Arslan, Christoph Braun, Max Brendlin, Thomas Brunner, Gerhard Disch, Peter Huber, Horst Schillinger und Bernard Stangl ernannt.