Weil am Rhein: Stumme Zeugen der Weiler Geschichte

Zwei Balken kommen ins Depot in Lörrach-Brombach

Kurz bevor es so weit war, habe sich dann Uwe Kühl an ihn gewendet, mit der Absicht, einen Teil der Decke doch aufzubewahren. Er sei mit ihm übereingekommen, die Decke, bereits in einzelne Balken aufgeteilt, im Seitenbereich des Gebäudes zu lagern, sodass Kühl sie dort abholen könne.

Wie geplant, so geschah es auch. Kühl hatte in Gestalt von Jan Merk, dem Leiter des Lörracher Dreiländermuseums, einen Verbündeten gefunden hatte, der zusagte, zwei der Balken im Depot des Museums in Lörrach-Brombach lagern zu können. Allerdings könnten nur beispielhaft einige Teile der Decke dort aufbewahrt werden.

Ausgesägt und abtransportiert

Zusammen mit dem Arne Gentzsch, der das Depot leitet, hat Kühl denn auch zwei von den Balken ausgesucht, die Eggs’ Mitarbeiter sorgfältig abgesägt haben und sie dann mit Hilfe des Alt-Weiler Bauunternehmers Jürgen Allweier, Mitglied im Verein für Heimatgeschichte und Volkskunde, geborgen.

Die Balken sind in einem schlechten Zustand. Foto: zVg/Kühl

„Wir haben unser Soll erfüllt, wir haben getan, was Herr Kühl von uns wollte“, hält Eggs fest.

„Das hätte besser laufen können“

Uwe Kühl ist nicht ganz zufrieden: „Das hätte besser laufen können“ sagt er. Nach eigenen Worten habe er sehr viel Zeit und Energie in das Thema gesteckt und sich Unterstützung, etwa durch die untere Denkmalschutzbehörde in Weil am Rhein gewünscht. Denn die wohl 500 bis 600 Jahre alte Decke, die mit ähnlichen Zimmermannsarbeiten in Basel vergleichbar sei, dokumentiere die engen Verbindungen beider Städte dokumentiere.

Nach dem Ausbau der Balkendecke Foto: zVg/Kühl

Sie sei in einem sehr schlechten Zustand. Dass die Balken unter freiem Himmel gelagert wurden, habe ihnen nicht gut getan, sagt Kühl. Leider sei auch bereits vor dem endgültigen Abriss bereits das Gebäudedach abgenommen worden, sodass die Geschosse darunter nicht vor Regen geschützt waren, und Nässe eindringen konnte.

Die Weiler Bürger sensibilisieren

Dies bestätigt Eggs: Es sei üblich, Gebäude abschnittsweise abzureißen, zuerst das Dach. Dort, wo das alte Wohnhaus der Walters einst stand, befinden sich nun schon die Keller des neuen Bauprojekts. Ob die Deckenteile irgendwann einmal in der Öffentlichkeit zu sehen sein werden, weiß Kühl noch nicht. Er hofft aber, mit seiner Aktion die Weiler zu sensibilisieren, denn es sei anzunehmen, dass etwa in Alt-Weil noch weitere historische Bausubstanz zu finden sei.