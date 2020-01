Weil am Rhein Sturm tobt sich kräftig aus

Mit Hilfe eines Krans, der sich passenderweise ohnehin auf der Baustelle befindet, und rund sechs Mitarbeitern wurden die Container schließlich wieder an Ort und Stelle gebracht und erneut miteinander verschraubt, berichtet Hundt. Das Unterfangen hat ungefähr eine Stunde gedauert. Die Polizei war vor Ort, um die Lage zu sichern, da die Straße während dieser Zeit nur einseitig befahrbar war und Autos im Wechselverkehr passieren mussten.

„Es war niemand in den Containern und zum Glück ist auch sonst nichts passiert“, so Hundt. Derzeit gebe es Überlegungen, die Container noch schwerer zu machen oder eine Lagesicherung anzubringen, damit die Bauten in Zukunft bei einem Sturm mehr Widerstand bieten können.

Umgestürzte Bäume und teils abgedecktes Dach

Zu drei Einsätzen wurde die Stadtabteilung der Weiler Feuerwehr am Dienstagmorgen alarmiert, wie Feuerwehrsprecher Markus Utke auf Nachfrage berichtet. Von einem Gebäude an der Weiler Hauptstraße, Ecke Sparkassenkreisel, waren Ziegel herunter gefallen. Auf dem Dach wurden anschließend von der Abteilung Absturzsicherung die Ziegel gesichert. Der Sparkassenkreisel musste aus Sicherheitsgründen vorübergehend für den Verkehr gesperrt werden. Um das zum Teil abgedeckte Dach kümmerte sich laut Kiefer anschließend eine Dachdeckerfirma. Für den Einsatz des benötigten Fahrzeugs war ein Teil der Straße weiterhin nicht befahrbar.

Außerdem war ein Baum auf den Weilweg in Haltingen gestürzt. Er wurde zersägt und anschließend am Straßenrand gelagert. Ein Ast, der drohte abzustürzen, stellte sich schließlich laut Utke nicht als Fall für die Feuerwehr heraus. Die beiden Einsätze am Weilweg und auf der Hauptstraße, die jeweils um kurz nach 9 Uhr gemeldet wurden, dauerten eine gute Stunde. Zu dieser Zeit tobten die Böen offensichtlich am heftigsten. Entlang der Hauptstraße ließen sich auch zahlreiche Angestellte beobachten, wie sie die vor den Geschäften ausgestellten Waren eilig ins Trockene beförderten.

Um die Beseitigung eines umgestürzten Baums auf der Verbindungsstraße Märkt-Kirchen kümmerte sich die Efringen-Kirchener Wehr. Außerdem sei im Weiler Stadtgebiet noch ein auf die Straße gerollter Mülleimer gemeldet worden, berichtet Kiefer.

Die Unwetterwarnung für den Landkreis Lörrach war bereits am Montagnachmittag vom Deutschen Wetterdienst herausgegeben worden. Darin wurde die Bevölkerung unter anderem vor der Gefahr von orkanartigen Böen gewarnt.