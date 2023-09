Eine ältere Dame ist vermutlich mit dem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Am Mittwoch, kurz vor 14 Uhr, wurden der Rettungsdienst und die Polizei zu der vermutlich gestürzten Radfahrerin gerufen, heißt es im Polizeibericht. Mit schweren Verletzungen wurde die 75-Jährige vom Rettungsdienst in das Universitätsspital nach Basel gebracht. Aktuell ist der Polizei nur bekannt, dass die Frau vom Rettungsdienst im Bereich der Einmündung „Am Rheinpark“/Dreiländerbrücke und einer Gaststätte angetroffen wurde. Die Frau hatte ein Pedelec dabei. Ob es überhaupt zu einem Sturz mit dem Pedelec kam, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Verkehrspolizei Weil am Rhein. Obwohl die Örtlichkeit stark frequentiert war, konnten vor Ort keine Zeugen ermittelt werden. Zeugen, welche den Vorfall beobachteten, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Weil am Rhein unter Tel. 07621/980 00, in Verbindung zu setzen.