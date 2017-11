Weil am Rhein Suche bisher erfolglos

Von Marco Fraune

Weil am Rhein. Die alevitische Gemeinde ist enttäuscht. Die lange Suche nach einem neuen Domizil verlief bisher ohne Erfolg. Zuletzt hat die Vorsitzende Saadet Grandazzo einen Teil des Lofo-Areals in den Blick genommen, doch seit Juli wartet sie auf eine Antwort von der Rathaus-Spitze.

Aktuell finden die Veranstaltungen im Gemeindehaus an der Klybeckstraße statt. Der Mietvertrag läuft zwar unbegrenzt, doch die insgesamt 300 Quadratmeter große Fläche entspreche keineswegs den Erfordernissen, schildert Grandazzo. „Wir brauchen Platz für verschiedene Veranstaltungen.“ So setzt sie auf einen Saal, in dem 400 Gemeindemitglieder Platz finden. Drei Kursräume für Musik, Folklore und Nachhilfe sowie ein Sitzungszimmer stehen auf der Wunschliste. Ein Neubau könnte auch verwirklich werden, erklärt die Vorsitzende. „Finanziell können wir Eigenkapital einbringen.“

Zwar wurden schon verschiedene Möglichkeiten näher betrachtet, doch bisher war noch nicht das Passende für die Gemeinde dabei. Der Suchradius wurde sogar schon bis nach Rheinfelden ausgeweitet, doch das dortige Areal war nicht nur zu groß, sondern auch weiter entfernt als gewünscht. „Viele unserer Gemeindemitglieder kommen aus Weil am Rhein.“

Und der Grenzstadt würde nach Ansicht der Vorsitzenden ein Verbleib der alevitischen Gemeinde, die insgesamt rund 500 Bürger aus Weil am Rhein und Lörrach umfasst, gut zu Gesicht stehen. „Die Stadt würde verlieren, wenn wir gehen, nicht wir. Die Vielfalt könnten wir mehr unterstützen.“

Doch von der Stadtspitze würde sich Grandazzo mehr Engagement wünschen. Mitte Juli hatte sie sich an den Ersten Bürgermeister Christoph Huber und OB Wolfgang Dietz gewandt, ihr Interesse an einem Teil des Lofo-Geländes kundgetan sowie um einen Gesprächstermin gebeten. Das Interesse an einem Teil des Grundstücks sei vermerkt worden, teilte Huber mit. Sobald der künftige Eigentümer des Lofo-Grundstücks feststehe, werde sich die Stadt bei der Vorsitzenden melden. „Ich habe bisher nichts gehört“, weiß Grandazzo darum, dass die Stadt schon vor einigen Wochen den Zuschlag für das Areal erhalten hat. „Wie viel Motivation bleibt da?“, zeigt sie sich enttäuscht über die fehlende Unterstützung. Dabei würde die Gemeinde gerne mit einer räumlichen Vergrößerung auch inhaltliche Veränderungen herbeiführen, so auch die interkulturelle Arbeit in der Stadt stärken.