Weil am Rhein Suche nach neuer Heimat

Karls Kampf gegen eine unmenschliche technische Zivilisation wird allein schon durch das Bühnenbild verstärkt. Sieben LED-Panels zeigen erst die unbarmherzigen Wellen auf der Überfahrt und rahmen als Verheißung die Freiheitsstatue ein, die bei Kafka keine Fackel, sondern ein Schwert trägt. Und wechseln dann in heutige Straßenszenen in New York oder die Synonyme für den amerikanischen Traum zwischen Eisenbahnfotos und Leuchtschrift. Davor ein Bühnenaufbau, der zugleich Laufsteg, Lift und eingepferchte Schlafkojen suggeriert.

Collagierte Bilder

Alles an dieser Inszenierung ist pointiert reduziert und symbolträchtig. Die Handlung wird so knapp wie möglich erzählt, Emotionen erschließen sich aus der lebhaften und dann wieder fein justierten Choreographie der Akteure und für den nachhaltig getakteten Rhythmus und die unterschwelligen Stimmungen sorgen die musikalischen Effekte. Sublim ausgespielt vom Arne Willeke am E-Bass und Rosalie Frank am Klavier oder dem Chor der Schauspieler, die während des Spiels Melodien der 1920er- und 1930er-Jahre andeuten.

Anne Ehmke sorgt seit 13 Jahren für das kongeniale Zusammenwirken musikalischer Akzente mit den dramaturgischen Ideen des Regisseurs.

Der Regisseur Vaclav Spirit hat einige Ideen aus Kafkas Roman in collagierte Bilder umgesetzt, die einige Jahre nach Kafkas Tod in den frühen Filmklassikern wie Fritz Langs „Metropolis“ oder Charlie Chaplins „Moderne Zeiten“ antizipiert worden sind. Die deutschen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts neigten dazu, die Neue Welt entweder als idyllische Zuflucht oder aber als Dystopie zu schildern. Der Ire Robinson, dem Karl die Demission im Hotel Occidental verdankt, die groteske Figur der Brunelda mit ihren Anklängen an Wagner oder den frivolen Freund Delamarche: trotz aller fließenden Übergänge zwischen Akteuren und Rollen schälen sich Charaktere heraus, die wir alle als Sinnbilder für die Zerrissenheit zwischen Erwartungen und Hoffnungen an künftige Gesellschaftsformen kennen.

Das Publikum spendete langen begeisterten Applaus beim Premieren-Abend am Donnerstag. Eine weitere Vorstellung ist am heutigen Samstag ab 19.30 Uhr zu sehen.