Rahmendaten für die Video-Produktion: Die Videos sollten maximal drei Minuten lang sein und im Dateiformat „mp4“ aufgenommen werden. Im Dateinamen müssen der eigenen Nachnamen und das Thema des Videos genannt werden, damit die Datei eindeutig zugeordnet werden kann. Die Videos müssen über www.wetransfer.com hochgeladen werden und der Link dann an die E-Mail-Adresse kulturamt@weil-am-rhein.de gesendet werden. Einsendeschluss ist der 14. November. Ein Nutzungsvertrag muss unterschrieben werden (siehe Info-Kasten).

Ein unterschriebener Nutzungsvertrag muss als Scan (per E-Mail an: kulturamt@weil-am-rhein.de) oder per Post an das Kulturamt Weil am Rhein, Humboldtstraße 2, 79576 Weil am Rhein gesendet werden. Der Nutzungsvertrag ist zu finden unter http://weiler-kultur.de/wAssets/img/newsletter/Nutzungsvertrag_Adventskalender.pdf

Die Verantwortlichen wählen nach dem Einsendeschluss die besten Videos, zu denen ein unterschriebener Nutzungsvertrag vorliegt, aus. Diese werden dann in den gemeinsamen Adventskalender von Huningue und Weil am Rhein integriert.